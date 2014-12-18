Ціни на пшеницю зросли через інформацію про введення Росією обмежень на експорт

Так, ф'ючерси американської пшениці на СВОТ провели сесію у підвищувальному тренді, повідомляє АПК-Інформ.

Основну підтримку котируванням зернових надала інформація про введення Росією обмежувальних заходів на експорт продукції із країни. Крім того, зміцнення майданчику нафтопродуктів на NYMEX, також впливало на зростання цін.

У підсумку ф'ючерси американської пшениці подорожчали на $9,23 за тонну - до $238,28 за тонну, що є максимальним денним зростанням, починаючи від 23 травня цього року.

Читайте такожЦіни на пшеницю досягли 4-річного мінімуму

На європейському майданчику пшениці MATIF також відзначалося подорожчання ф'ючерсів продукції під впливом підвищувальних сигналів з боку ринку зернової на СВОТ. Підтримка котирувань зернової також була надана введенням неофіційних обмежень на експорт пшениці з Росії, що дає додатковий шанс французькій продукції. Зміцнення котирувань нафтопродуктів на майданчику NYMEX також сприяло подальшому подорожчанню зернової.

У підсумку котирування пшениці на MATIF завершили торги на рівні 198,75 євро ($274,06)/т, що на 3,75 євро вище, ніж результат попередньої сесії.

Нагадаємо, у червні світові ціни на пшеницю знизилися завдяки безперебійним поставкам з України.