Ціни на пшеницю зросли через інформацію про введення Росією обмежень на експорт
За інформацією операторів ринку, торги, що відбулися 17 грудня на основних світових біржах, характеризувалися різким зростанням цін на пшеницю.
Так, ф'ючерси американської пшениці на СВОТ провели сесію у підвищувальному тренді, повідомляє АПК-Інформ.
Основну підтримку котируванням зернових надала інформація про введення Росією обмежувальних заходів на експорт продукції із країни. Крім того, зміцнення майданчику нафтопродуктів на NYMEX, також впливало на зростання цін.
У підсумку ф'ючерси американської пшениці подорожчали на $9,23 за тонну - до $238,28 за тонну, що є максимальним денним зростанням, починаючи від 23 травня цього року.
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На європейському майданчику пшениці MATIF також відзначалося подорожчання ф'ючерсів продукції під впливом підвищувальних сигналів з боку ринку зернової на СВОТ. Підтримка котирувань зернової також була надана введенням неофіційних обмежень на експорт пшениці з Росії, що дає додатковий шанс французькій продукції. Зміцнення котирувань нафтопродуктів на майданчику NYMEX також сприяло подальшому подорожчанню зернової.
У підсумку котирування пшениці на MATIF завершили торги на рівні 198,75 євро ($274,06)/т, що на 3,75 євро вище, ніж результат попередньої сесії.
Нагадаємо, у червні світові ціни на пшеницю знизилися завдяки безперебійним поставкам з України.