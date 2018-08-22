В Ukrlandfarming Бахматюка похвалилися хорошим урожаєм зернових

Група компаній Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, один з найбільших агрохолдингів Європи, відзвітувала про результати жнив ранніх зернових культур і заявляє про хороші показники врожайності, не зважаючи на несприятливі для жнив погодні умови.

Попри липневі дощі регіональні кластери агрохолдингу Ukrlandfarming зібрали практично весь врожай ранніх зернових. Наразі обмолочено 95% озимої пшениці. Середній результат, про який звітує компанія - 5 т/га, максимальний - 5,77 т/га. Тим часом середня врожайність по Україні цього року є суттєво нижчою. «Відсутність дощів у квітні й травні на більшості території країни суттєво вплинула на формування врожайності озимих культур. Середня врожайність озимої пшениці в Україні станом на 8 серпня склала 3,48 т/га. Разом з тим, більшість кластерів Ukrlandfarming показали вищу за середню врожайність по Україні”, - розповів директор департаменту рослинництва Групи компаній Ukrlandfarming Владислав Тютюнник. Найкращий показник у Центрального й Північного кластерів групи - 5,77 т/га, Східний кластер провів жнива з урожайністю 5,25 т/га.

Високі показники врожайності для компанії стали можливими завдяки використанню новітніх технологій і власній елеваторній мережі потужністю 2,6 млн тонн одночасного зберігання. “Урожайність озимої пшениці цього року в середньому 5 т/га, що є хорошим показником для цієї культури. Липневі дощі в період збирання ставали на заваді жнив. Завдяки новітнім технологіям компанія змогла під час збирання доводити зерно більшої вологості до базової кондиції. Хоч погода і коригувала заплановані терміни жнив, але станом на 09 серпня вже обмолочено 95% озимої пшениці», – зазначила операційний директор Групи компаній Ukrlandfarming Галина Ковток.

Група компаній Ukrlandfarming є лідером аграрного ринку України за обсягом земельного банку. Окрім виробництва зерна, цукру, м’яса, сирого молока, Ukrlandfarming управляє однією з найпотужніших в Україні мереж сучасних елеваторних комплексів загальною потужністю 2,6 млн тонн, а компанія «Авангард» є другим у світі і першим в Україні виробником курячих яєць. Агрохолдинг експортує власну продукцію до 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків в Україні.