До Києва нарешті вирушає баржа з херсонськими кавунами (відео)

Кавуни та дині мають прибути на Київщину аж після Дня незалежності.

Баржа з херсонськими кавунами та динями сьогодні має Дніпром вирушити до столиці України.

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Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Зазначається, що хоч в порівнянні з минулим роком баштанні попливуть набагато пізніше, їх, як обіцяють фермери, буде вдвічі більше. Всього цього року до столиці іде аж 500 тонн баштанних.

Фермери запевняють, морський транспорт є і дешевшим, і комфортнішим для кавунів, але якої ціни слід чекати – не кажуть. За словами постачальників, ціна буде близькою до закупівельної. Оптова ціна кавунів на Херсонщині, наразі – приблизно 2 гривні за кілограм.

Баржу планували відправити ще на початку серпня, але цьому завадила аномальна спека. Лише зараз фермери змогли зібрати велику партію врожаю.

Повідомляється, що кавуни та дині мають прибути до Переяслава-Хмельницького аж після Дня незалежності. Там їх перевантажать і відправлять до столиці наземним транспортом

Зазначимо, минулого року вперше за 14 років херсонські кавуни відправилися в столицю не автошляхами, а річковим транспортом. Таку доставку баштанних ініціював сам прем’єр Володимир Гройсман.

За рухом баржі вгору річкою Дніпро слідкувала вся країна. Побачити це можна було й у режимі онлайн. 250 тонн кавунів відправили 30 липня від причалу у Голій Пристані Херсонської області в напрямку до Києва.