Заборону на продаж домашнього м'яса і молока можуть відкласти на два роки

Народний депутат Сергій Каплін («Блок Петра Порошенка) пропонує Верховній Раді відстрочити заборону на реалізацію тваринницької продукції домашнього виробництва і подвірного забою на агропромислових ринках до 1 січня 2017 року з 2015 року.

«Враховуючи, що на сьогодні в більшості селах відсутні бійні, які мають експлуатаційний дозвіл і зареєстровані ветеринарною службою, доцільно відкласти заборону продажу на ринках молока, сирів домашнього виробництва і туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на 2 роки», - сказано в пояснювальній записці до внесеного ним законопроекту № 1499, зареєстрованого 17 грудня.

При цьому депутат пропонує зобов'язати Кабінет міністрів у тримісячний термін після ухвалення зазначеного законопроекту розробити і затвердити державну програму відкриття пунктів закупівлі молока і боєнь худоби, що міститься в господарствах населення, а також передбачити фінансування цієї програми в державному бюджеті.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з чинним законодавством, з 1 січня 2015 року в Україні забороняється забій сільськогосподарських тварин в кількості більш як 5 голів на день не на бійні, яка має експлуатаційний дозвіл і зареєстрована ветеринарною службою.

За офіційними даними, до початку грудня 2014 року корів у господарствах населення утримувалося 77,8% від загального їх поголів'я в країні, свиней – 52,3%, овець і кіз – 86,6%, птиці – 45,7%.