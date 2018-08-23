Італія стала головним постачальником вина в Україну

Друге і третє місце серед імпортерів займають Франція і Грузія відповідно.

У період з січня по липень 2018 року Україна імпортувала вина та виноградного сусла на загальну суму 68 мільйонів доларів США.

Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає UBR.

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Основним постачальником виноградного напою стала Італія, з якої алкоголю надійшло на 18,8 мільйонів доларів. На другому місці - Франція з загальним обсягом імпорту на 10,9 мільйонів доларів.

Замикає трійку найбільших імпортерів вина в Україну Грузія. За 7 місяців 2018 року вона поставила напою на 9,9 мільйонів доларів.

Зрозуміло, всі підрахунки велися на основі офіційних контрактів, і в статистику не потрапили сірі постачання і вся контрабанда, яка перетинає український кордон.

Між тим на експорт з початку року було відправлено українського вина на 27,9 мільйонів.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в ТОП-6 найбільших постачальників пива в Євросоюз.