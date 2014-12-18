Виробництво соняшникової олії в Україні за 11 місяців зросло на 31%

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, у листопаді виробництво соняшникової олії у країні зросло порівняно з листопадом минулого року та жовтнем поточного на 1% і 2,7% відповідно, склавши 395 тис. тонн.

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Виробництво маргаринів та харчових жирів у країні, за даними Держстату, за звітний період скоротилося на 2,7% - до 247 тис. тонн. У тому числі у листопаді обсяг виробництва цієї продукції склав 24,9 тис. тонн, що на 3,7% поступається листопадовому показнику минулого року, але на 1,7% більше, ніж у жовтні цього року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво соняшникової олії в Україні в 2013 році склало 3,3 млн тонн, що на 10,1% менше, ніж на рік раніше.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.