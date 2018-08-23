«Укрлендфармінг» Бахматюка збільшив елеваторну потужність ще на 20 тисяч тонн

Нові технології та оснащення лабораторії Тернопільського елеватора суттєво підвищують ефективність сушіння зерна та зберігання.

Найбільший агрохолдинг України за обсягом земельного банку, «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка, збільшив елеваторну потужність ще на 20 тисяч тонн одночасного зберігання зернових. Запуск нових ємностей відбудеться вже на початку вересня цього року.

«Укрлендфармінг» Олега Бахматюка, що керує власною елеваторною мережею потужністю 2,6 млн тонн одночасного зберігання, заявляє про технічний запуск нових ємностей на Тернопільському елеваторі вже на початку вересня. Власна елеваторна мережа і використання передових технологій дозволили агрохолдингу отримати показники врожайності ранніх зернових культур в несприятливих для жнив погодніх умовох суттєво вищі за середні по Україні. Нові технології та оснащення лабораторії Тернопільського елеватора суттєво підвищують ефективність сушіння зерна та зберігання.

«Додаткові ємності елеватора - це найсучасніше обладнання компанії GSI (США). Нові технології, які ми вже використовуємо на елеваторі, та робота забезпеченої новітньою технікою лабораторії дозволяють нам швидко приймати зерно на елеватор, підвищувати ефективність його сушіння та зберігання. З нововведень також запуск роботи власного локомотива, який буде забирати й подавати вагони із залізничної станції», - розповів директор елеватора Олександр Махновецький.

Тернопільський елеватор має зручне географічне розташування, власні залізничні колії довжиною 1,7 км і можливість відвантаження залізничними маршрутами в 54 вагони кожний. Сучасний ваговий залізничний комплекс відвантаження розрахований на одночасне завантаження 3 вагонів і подачу на під’їзні колії по 15 вагонів. У сезон елеватор приймає також зерно сторонніх поклажодавців і трейдерів.

«Укрлендфармінг» українського бізнесмена Олега Бахматюка управляє однією з найпотужніших в Україні мережею сучасних елеваторних комплексів, два з яких найбільші в Євразії - загальною потужністю 2,6 млн тонн. Крім того, агрохолдинг має в управлінні найбільший в Україні земельний банк чорноземів, а компанія «Авангард», що входить до складу холдингу, є другим у світі за обсягом виробником курячих яєць. Компанії корпорації є одними з найбільших платників податків в Україні і входять в ТОП-10 компаній з найкращою репутацією і найвищою якістю управління корпоративною репутацією.