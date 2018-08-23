Аграрії вже намолотили понад 34 мільйони тонн зерна

Середня врожайність зернових становить 34,7 ц/га.

Українські аграрії станом на 22 серпня намолотили 34,2 млн тонн зерна з площі 9,8 млн га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці 24,4 млн тонн з площі 6,4 млн га, або 100% проти прогнозу; ярої пшениці - 659 тис. тонн з площі 187 тис. га, або 95% проти прогнозу; озимого ячменю - 3,1 млн тонн з площі 871,8 тис. га, або 100% проти прогнозу; ярого ячменю - 4,4 млн тонн з площі 1,6 млн га, або 99% проти прогнозу; гороху - 799 тис. тон з площі 430 тис. га, або 99% проти прогнозу.

Середня врожайність зернових становить 34,7 ц/га.

Зібрано 388 тис. тонн жита з 146 тис. га (99% проти прогнозу) при врожайності 26,5 ц/га і 434 тис. тонн вівса з 187 тис. га (95%) при врожайності 23,2 ц/га.

Також почалося збирання гречки, якої намолочено 5,7 тис. тонн з 4,8 тис. га (4% проти прогнозу) при врожайності 11,8 ц/га, і проса, якого зібрано 3,6 тис. тонн з 2 тис. га (4%) при врожайності 18,2 ц/га.

Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 968,7 тис. га (100%) при врожайності 26,3 ц/га і 82 тис. тонн ярого ріпаку з 40 тис. га (61%) при врожайності 20, 6 ц/га.

Водночас проводиться посів озимого ріпаку під урожай 2019 року. Станом на 22 серпня озимим ріпаком засіяно 492,3 тис. га із прогнозованих 880 тис. га (55% проти прогнозу).

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод зберіг прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 60 мільйонів тонн.

Водночас 3 серпня Мінагропрод збільшив прогноз врожаю пшениці з 23 до 24 млн тонн.

Також експерти прогнозують зростання врожаю зернових до 64,5-65 млн тонн за рахунок збільшення врожаю пізніх зернових через затяжні дощі в липні.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.