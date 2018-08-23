Україна експортувала майже 5 мільйонів тонн зерна

Експорт пшениці з початку 2018-2019 МР становив 2,3 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019) станом на 22 серпня експортували 4,6 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожАграрії вже намолотили понад 34 мільйони тонн зерна

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 2,3 млн тонн, ячменю – 1,2 млн тонн, кукурудзи – 1 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 24 тис. тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 млн тонн зерна.