Експортери заявили про повне припинення закупівель зерна в Росії

Експортери припиняють закупівлю зерна в РФ "до тих пір, поки не стабілізується ситуація із забезпеченням зерна та цінами на внутрішньому ринку", - заявила Національна асоціація експортерів сільськогосподарської продукції (НАЭСП), передає ПРАЙМ.

"У сформованих обставинах та враховуючи об'єктивні причини, що не залежать від експортерів та при яких подальше виконання експортних контрактів не представляється можливим, а також громадянську свідомість і відповідальність члени НАЭСП - експортери зерна заявляють про припинення закупівель зерна для експорту", - йдеться в повідомленні.

Читайте також Ціни на пшеницю виросли на інформації про введення Росією обмежень на експортНАЭСП у своїй заяві також закликала інших учасників ринку приєднатися до цієї акції.