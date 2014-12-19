Євросоюз планує завершити переговори з США про вільну торгівлю в 2015 році

Глави держав і урядів країн Євросоюзу мають намір завершити переговори зі США щодо укладення угоди про вільну торгівлю в 2015 році, передає DW.

"ЄС і Сполучені Штати повинні зробити все для того, щоб переговори щодо цієї честолюбної, всеосяжної і взаємовигідної угоди були завершені до кінця 2015 року", - йдеться в заяві, прийнятій за підсумками саміту ЄС у Брюсселі 18 грудня.

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Переговори між ЄС і США про укладення договору про вільну торгівлю почалися в липні 2013 року. Сторони сподіваються на те, що ця угода надасть потужний імпульс розвитку їх економік. Критики, однак, побоюються розмивання стандартів захисту споживачів та безпеки харчових продуктів. Вони передали Єврокомісії один мільйон підписів проти укладення договору про вільну торгівлю між ЄС і США.