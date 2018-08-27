В Україні стрімко подорожчали печериці

Найбільше гриби подорожчали в Київській, Одеській та Харківській областях.

В Україні почали стрімко дорожчати печериці. Ціни на них зараз - на новорічному рівні. Печериць не вистачає через низький урожай.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Найбільше гриби подорожчали в Київській, Одеській та Харківській областях. На київських оптових ринках печериці продають за 46-48 гривень за кілограм, а в супермаркетах – за 50 гривень. Для порівняння: торік у серпні за кілограм печериць з господарств просили 32 гривні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, зростання цін у липні до попереднього місяця негативне – на рівні мінус 0,7% - після нульового зростання в червні до травня і в травні до квітня.

Порівняно з груднем 2017 року ціни зросли на 3,6%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін в річному вираженні зафіксовано на яйця – на 56,1%, утримання будинків і прибудинкових територій – на 23,6%, автодорожній пасажирський транспорт – 22,6%.

Зниження цін в річному вираженні зафіксовано на цукор (18,5%), овочі (16%), фрукти (10%).