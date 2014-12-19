Українські аграрії збільшили посіви озимої пшениці

Українські аграрії під урожай 2015 року розширили посіви озимої пшениці та тритикале порівняно з минулим роком, але скоротили – озимих жита, ячменю і ріпаку, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, посівні площі під озимою пшеницею і тритикале цього року зросли на 12,1% - до 6,8 млн. га, посіви жита зменшилися на 25,4% - до 0,14 млн. га, ячменю – на 3,2%, до 1,07 млн. га, ріпаку – на 4,6%, до 0,89 млн. га.

Таким чином, за даними Держстату, в цілому посіви озимих на зерно і зелений корм під урожай 2015 року в країні зросли на 7,3% - до 8,97 млн. га. У структурі посівних площ частка озимої пшениці становила 84,7% (під урожай 2014 року її частка становила 82,3%), озимого ячменю – 13,4% (15%), жита – 1,9% (2,7%).

Читайте такожЕкспортери заявили про повне припинення закупівель зерна в РосіїПри цьому господарства населення посіяли 19,5% від загальної площі під озимими цього року, зокрема 21,5% посівів зернових припадає на їхню частку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, під урожай озимих культур і зелений корм у 2014 році Україна засіяла 8,8 млн. га, що на 4,4% менше, ніж під урожай минулого року. Зокрема, посівні площі під озимою пшеницею і тритикале були скорочені на 5,3% - до 6,3 млн. га, під житом – на 33,9%, до 0,2 млн. га, під ріпаком – на 7,6%, до 0,95 млн. га. При цьому озимий ячмінь посіяно на 1,24 млн. га, що на 13% більше, ніж роком раніше.