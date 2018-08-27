Ukrlandfarming Бахматюка збільшив земельний банк ще на 4 тисячі га на Поліссі

Таким чином загальний обсяг земель в управлінні агрохолдингу становить 570 тис га.

Компанія Укрлендфармінг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, що є першою серед агрохолдингів України за розмірами земельного банку за станом на 2018 рік, збільшила площі земель, що знаходяться в управлінні, ще на 4 тис га на Поліссі. Таким чином земельний банк UkrLandFarming залишається стабільним.

Земельний банк UkrLandFarming з початку року збільшився на 4 тис га за рахунок чорноземних земель на Поліссі. Таким чином загальний об’єм земель в управлінні агрохолдингу становить 570 тис га.

За інформацією Антимонопольного комітету України, який надав дані про десятці найбільших агрохолдингів за розмірами земельного банку за 2017 рік найбільша частка українських чорноземів, що знаходиться в управлінні, належить агрохолдингу Ukrlandfarming.

Як зазначила операційний директор Групи компаній Ukrlandfarming Галина Ковток, успіх управління земельним банком такого розміру залежить від вміння господарювати на землі, застосування нових технологій та наявності техніки для її обробки.

Агрокомпанія українського бізнесмена Олега Бахматюка Ukrlandfarming є найбільшим агрохолдингом країни, що займається вирощуванням зернових, насіння, ВРХ, виробництвом молока, а також керує власною елеваторною мережею потужністю 2,6 млн тонн одночасного зберігання.

Компанія «Авангард», що входить до агрохолдингу, є найбільшим виробником курячих яєць в Україні. Підприємства агрохолдингу традиційно є одними з найбільших платників податків в Україні.