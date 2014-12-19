Виробництво пива в Україні за 11 місяців скоротилося на 11%

Українські пивовари у січні-листопаді 2014 року виробили 225 млн декалітрівпива солодового (включаючи пиво безалкогольне і пиво зі вмістом алкоголю менше 0,5%), що на 11,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, в листопаді обсяг виробництва пива скоротився порівняно з листопадом 2013 року та жовтнем поточного на 16,7% і 0,7% відповідно, склавши 14,2 млн дал.

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