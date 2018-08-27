Експорт яєць з України зріс на 43%

Основними імпортерами українських яєць в цей період стали ОАЕ, Ірак і Катар.

Україна за січень-липень 2018 року експортувала 748 млн штук яєць, що на 43% більше показника за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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У грошовому вираженні експорт яєць становив 40 млн дол., тоді як за аналогічний період минулого року експорт яєць становив 27,9 млн. дол.

Основними імпортерами українських яєць в цей період стали ОАЕ (15,6 млн дол.), Ірак (7,3 млн дол.) і Катар (3,8 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної фіскальної служби, за 2017 рік експорт яєць становив 88,58 тис. тонн на суму 68,64 млн дол.