Україна збільшила експорт плодово-ягідної продукції на 60%

У першому півріччі поточного року Україна експортувала плодово-ягідну продукцію в більш ніж 50 країн світу.

Україна в першому півріччі поточного року збільшила експорт плодово-ягідної продукції на 59% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 100 млн дол., повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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У повідомленні сказано, що в першому півріччі 2018 року Україна експортувала плодово-ягідну продукцію в більш ніж 50 країн світу, у тому числі в країни Європейського Союзу, Євразійського Союзу (крім РФ), Африки, Європи і ряду країн Азії.

У прес-службі зазначили, що завдяки членству України у Світовій організації та Міжнародній конвенції захисту рослин експорт продукції рослинного походження може здійснюватися безперешкодно за умови дотримання фітосанітарних вимог країни імпорту.

Крім того, Держпродспоживслужба вивчає попит на українську продукцію серед низки країн, імпорт в які ще вимагає підписання міжнародних договорів. Крім того, відомство підтримує комунікацію з профільними асоціаціями, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні урожай плодів і ягід в 2017 році становив 2 млн тонн.