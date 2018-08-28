«Миронівська птахофабрика» впроваджує передові екологічні технології для мінімізації впливу виробництва на регіон

Якість води підприємство контролює завдяки власній сертифікованій лабораторії і сучасним очисним системам, а для очищення повітря використовує еко-фільтри з деревної стружки.

Підприємство з вирощування та переробки бройлерів «Миронівська птахофабрика», яке знаходиться в Канівському районі Черкаської області і входить до агрохолдингу МХП, впроваджує передові екологічні технології очищення води для підтримання водного балансу регіону, повідомила журналістам під час екологічного прес-туру начальник очисних споруд птахофабрики Світлана Новицька.

«Очисні споруди дуже сучасні. В їх основі лежить голландська технологія компанії Nijhuis Water Technologies. Це дає можливість досягати дуже високих показників очищення», — розповіла вона.

За словами Новицької, підприємство чітко дотримується встановлених обсягів водокористування — не більше 5,5 тис. кубометрів на добу. На птахофабриці дотримання законодавства в екологічній сфері контролюється як з боку держави, так і штатними екологами.

«Підприємство є об'єктом державного нагляду, який здійснюється Державною екологічною інспекцією України та Держспоживслужбою Черкаської області. Крім того, штатні екологи і лабораторія, яка у нас функціонує на очисних спорудах, здійснюють внутрішній контроль», — розповів головний еколог МХП Олександр Семенець. На птахофабриці очищають не тільки воду, а й повітря. Утилізаційний цех підприємства має сучасне європейське фільтраційне обладнання, де замість хімікатів використовують стружку з деревини, що дозволяє максимально видаляти шкідливі речовини.

Також впроваджуються нові екологічні проекти з використання відновлюваних джерел енергії. Вже сьогодні на пташниках встановлені перші сонячні батареї. У майбутньому їх кількість буде збільшуватися, що дозволить значно ефективніше використовувати наявні ресурси.

Крім впровадження екологічних інновацій, підприємство бере активну участь у житті Канівського району і реалізує соціальні проекти. Так, за словами директора «Миронівської птахофабрики» Ольги Форостяної, в 2017 році компанія поповнила місцеві бюджети за рахунок податків і інших платежів на 70 млн грн.

«Ми активно беремо участь в житті Канівського району і укладаємо соціальні угоди з громадами тих населених пунктів, де розташовані підрозділи птахофабрики. Так, в середньому за 2017 рік за соціальними договорами було виплачено понад 4 млн грн. Мінімальна сума за договором соціального становила 50 тис. грн, а максимальна сума соціальних виплат — 800 тис. грн», — повідомила журналістам Ольга Форостяна в ході прес-туру.

Наймасштабнішим проектом стало будівництво Будинку культури в селі Ліпляве Канівського району. Загальний внесок «Миронівської птахофабрики» у проект склав 300 тис. грн. Другим великим проектом стало будівництво в селі Степанці адміністративного комплексу для місцевої футбольної команди. Ще одним важливим соціальним проектом, зазначає Форостяна, є відкриття соціального магазину в Каневі, де люди пенсійного віку можуть придбати продукти за пільговими цінами, послугами якого щомісяця користуються близько 2 тис. людей. У цьому році почав функціонувати і пересувний соціальний магазин, який обслуговує всі населені пункти Канівського району, де знаходяться об'єкти «Миронівської птахофабрики».

Довідка УНІАН. «Миронівська птахофабрика» — одне з підприємств агрохолдингу МХП, що є найбільшим виробником курятини в Україні. Це підприємство замкнутого циклу: від вирощування добового курчати до виробництва м'яса бройлерів, яке знаходиться в Канівському районі Черкаської області. До складу птахофабрики входять інкубаторно-птахівнича станція, 27 виробничих ділянок з вирощування птиці, комплекс з переробки м'яса курчат-бройлерів, цех утилізації продуктів виробництва, транспортна служба та очисні споруди.