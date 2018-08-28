Nestle отримала право продавати каву від Starbucks

Компанія Nestle разом зі Starbucks, Nescafe і Nespresso має намір "об'єднати найзнаковіші бренди кави у світі".

Компанія Nestle закрила угоду та отримала право на продаж продукції мережі кав'ярень Starbucks у різних країнах світу.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Nestle.

Компанії домовилися про угоду в травні цього року, її сума становить $7,15 мільярда. За словами гендиректора Nestle Марка Шнайдера, компанія разом зі Starbucks, Nescafe і Nespresso "об'єднує найзнаковіші бренди кави у світі". Президент і гендиректор Starbucks Кевін Джонсон також назвав угоду "важливою стратегічною подією" для зростання мережі кав'ярень. Тепер Nestle зможе продавати продукцію брендів Starbucks, seattle's Best Coffee і Teavana TM/MC.

Досягнута угода значно посилює портфель Nestle на ринку преміального, меленого і порційного кави в США, відзначається в повідомленні компанії. У Nestle вказали, що на роботу до компанії перейдуть близько 500 співробітників з Starbucks в США та Європі.