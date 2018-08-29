Дешеві помідори протримаються в Україні ще місяць

У Києві кілограм помідорів коштує від 10-12 гривень.

В Україні триває високий сезон помідорів. Варто купувати зараз, тому що дешевше вони вже не будуть. Вже у вересні томатів значно поменшає, та й ціни будуть вище.

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Про це повідомляє ТСН.uа.

Зараз кілограм помідорів у столиці коштує 10-12 гривень. Дорожче – сливки, які добре підходять для засолювання та консервування. За кілограм елітних сортів помідорів продавці просять 30-35 гривень.

А ось в помідорній країні - Іспанії, де томати просто обожнюють і споживають тоннами, ця ягода коштує дешевше. У барселонському магазині кілограм улюбленого для іспанців сорту помідорів Монтероса коштує 1 євро, тобто більше 30 гривень. "Волове серце" в Іспанії коштує 1,5 євро за кілограм – майже 50 гривень.

Тим часом чимало українців дороге "Волове серце" дозволити собі не можуть. Тому купують звичайну сливку. Вона і смачна, і для консервації ідеальна.

Яскраві та соковиті помідори протримаються ще місяць. Потім врожаї суттєво скоротяться і помідори подорожчають.

"Ціна на помідори тримається поки дуже невисока. Якщо порівняти з минулим роком, то вона практично не зросла. На відкритому грунті зараз найбільший врожай і низька ціна. Вже у вересні ми побачимо, що їх стало менше і ціна піднімається", - говорить гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Тому зараз останній тиждень, коли томати коштують найдешевше і саме час їх солити і консервувати.