"Укрлендфармінг" Бахматюка відкриває додаткову лінію приймання на Житомирському елеваторі

Тепер елеватор об’ємом 70 тисяч тонн зберігання зерна може приймати дві культури зерна одночасно.

«Укрлендфармінг» Олега Бахматюка повідомляє про відкриття додаткової лінії приймання на елеваторі в Житомирській області. Агрохолдинг, що управляє однією з найпотужніших в Україні мережею сучасних елеваторних комплексів загальною потужністю 2,6 млн тонн, продовжує модернізувати і збільшувати елеваторні потужності.

На елеваторі ТОВ «Зернопром Агро», що працює як для підприємств групи компаній ULF, так і для сторонніх поклажодавців, відкрита друга лінія приймання. Тепер елеватор об’ємом 70 тисяч тонн зберігання зерна може приймати дві культури зерна одночасно.

За словами директора елеватору Олександра Коцюбинського, відкриття другої лінії значно збільшує ефективність приймання зерна на елеваторі: «Житомирський регіон багатий на урожай різних культур як ранніх зернових, так і пізніх. Тому для нас було критично важливим мати можливість паралельно завантажувати ріпак та пшеницю, кукурудзу й соняшник. Це значно збільшує ефективність приймання зерна».

Основою технологічного обладнання Житомирського елеватору ULF є сучасні силоси, закриті стрічкові конвеєри, сушарка та норії канадської компанії AGI, очисне устаткування BϋHLER. Автоматизований відбір проб здійснюється однощуповими пробовідбірниками американського виробника GAMET. Атестована лабораторія із сучасним обладнанням цілодобово робить аналізи зерна. Суттєвою перевагою цього елеватора є пункт розвантаження й відвантаження зерна у вагони. 1,4 км власних під’їзних колій дозволяють виробникам та трейдерам відправляти свою продукцію напряму з елеватора в порт.

Група компаній «Укрлендфармінг», що налічує 11 територіальних кластерів із землеробства у 22 областях України, управляє однією з найпотужніших в Україні мережею сучасних елеваторних комплексів загальною потужністю 2,6 млн тонн з розвинутою транспортно-логістичною системою. «Укрлендфармінг» входить у лідери аграрного ринку України за обсягом земельного банку, а компанії агрохолдингу традиційно є одними з найбільших платників податків в Україні.