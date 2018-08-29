Інвестиції в український агросектор зросли до 27 мільярдів гривень

У першому півріччі інвестиції в аграрний сектор становили 13% від інвестицій в економіку України.

Капітальні інвестиції в український аграрний сектор у першому півріччі зросли на 9,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становили 26,9 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Зокрема, згідно з повідомленням, капітальні інвестиції в сільське господарство, полювання та надання пов'язаних послуг становили 26,4 млрд грн, інвестиції в лісове господарство та лісозаготівлю - 415,3 млн грн, в рибне господарство - 16,9 млн грн.

Також наголошується, що інвестиції в сільське господарство становлять 13% від інвестицій в економіку України.

Як повідомляв УНІАН, обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор України в 2017 році зріс майже на 30,7% порівняно з 2016 роком і становив 75,7 млрд грн.