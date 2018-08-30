Аграрії почали збір сої в шести областях України

Вже намолочено 40 тис. тонн з 14 тис. га за врожайності 27,7 ц/га.

Українські аграрії почали збір сої в шести областях, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"Станом на 29 серпня аграрії Запорізької, Вінницької, Київської, Полтавської, Сумської та Харківської областей почали збирання сої", - йдеться в повідомленні.

Вже намолочено 40 тис. тонн цієї культури з 14 тис. га, або 1% до прогнозу, за врожайності 27,7 ц/га.

Також триває збирання зернових і зернобобових культур, яких намолочено 34,4 млн тонн на площі 9,9 млн га (67% до прогнозу) за врожайності 34,6 ц/га.

Крім того, продовжується збирання технічних культур, яких намолочено 241 тис. соняшнику з 138 тис. га (2% до прогнозу) і 2,7 млн тонн ріпаку з 1 млн га (99% до прогнозу).

Також продовжується посів озимого ріпаку під урожай 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році врожай сої становив 3,9 млн тонн за середньої врожайності 19,7 ц/га.