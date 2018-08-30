Порошенко підписав закон щодо ПДВ на експорт олійних культур

Закон вбачає тимчасове скасування відшкодування ПДВ при експорті соєвих бобів з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року, ріпаку – з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про відшкодування ПДВ при експорті олійних для виробників, які самостійно постачають ці культури за кордон, прийнятий Верховною Радою 22 травня.

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Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради України.

Статус закону № 7403-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур" вказаний як "повернуто з підписом президента".

Даний закон передбачає повернення норми про бюджетне відшкодування податку на додану вартість сільськогосподарським виробникам при експорті вирощених ними сої та насіння ріпаку.

Разом з тим законом збережена тимчасова відміна відшкодування ПДВ при експорті соєвих бобів з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року, ріпаку - з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних культур з 1 березня 2018 року, що обурило українських фермерів.

На думку найбільших аграрних асоціацій, відповідна ініціатива була запропонована в інтересах великих олігархічних компаній, які володіють більшістю олієекстракційних заводів, оскільки виробники олійних будуть змушені знижувати закупівельні ціни на ці культури, а переробники зможуть закуповувати їх за заниженою ціною.

В знак протесту 18 грудня аграрії перекрили автомагістралі в Черкаській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Того ж дня Адміністрація президента України повідомила, що голова держави поділяє стурбованість аграріїв за скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних. Прес-служба Адміністрації зазначила, що таке рішення парламенту суперечить міжнародним зобов'язанням України, які наша країна взяла на себе при вступі до Світової організації торгівлі і при підписанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

21 грудня 2017 року Верховна Рада відтермінувала введення норми, що передбачає скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість при експорті ріпаку, до 1 січня 2020 року, при експорті сої – до 1 вересня 2018 року.

22 травня Верховна Рада України прийняла закон № 7403-д, який передбачає повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість тільки сільськогосподарським виробникам при експорті вирощених ними сої та насіння ріпаку, що виключає таке відшкодування для дрібних і середніх фермерів.