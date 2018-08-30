Укрлендфармінг Бахматюка розповів про унікальні IT-технології при збиранні врожаю

В агрохолдингу Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка розказали про використання унікальних IT-технологій використання у виробничих процесах.

За словами представників компанії, в управлінні якої знаходиться найбільший в Україні земельний банк чорноземів, щорічний економічний ефект від використання інтелектуальних систем складає близько 100 млн грн на рік.

Так тільки завдяки розробленій Ukrlandfarming і успішно впровадженої власною системою обліку врожаю, яка допомагає зібрати дані про фактичну врожайності по кожному полю, група компаній Бахматюка запобігає можливі збитки майже на 100 млн грн. Як повідомив УНІАН заступник директора департаменту IT Ukrlandfarming Володимир Бабій, система під назвою "Свій-Чужий" встановлюється на кожен комбайн компанії для запобігання розкрадань врожаю. "Завдяки нашим системам ми зберігаємо близько 0,3 тонни з гектара по врожайності, а з огляду на нашу кількість гектарів - це близько 100 млн грн. Прямі повернення від виявлення і запобігання крадіжок завдяки системі щороку складають від 5 до 10 млн грн ", - заявив Володимир Бабій.

Система обліку врожаю допомагає зібрати дані про фактичну врожайності по кожному полю. Вона встановлюється на кожен комбайн компанії, завдяки чому вдається успішно виявляти розкрадання, найпоширенішими з яких є крадіжки врожаю з поля, зокрема, відвантаження зерна в сторонній автомобіль, зсипання зерна під час перевезення, а також махінації з GPS-системами. «Серед порушень, наприклад, раніше виявляли з'їзди, при яких машина скидала 400-600 кг, використовуючи потаємні люки. Також траплялися випадки, коли вантажівка з зерном по шляху на елеватор передавав свій переносний трекер в легковий автомобіль, який потім продовжував замість нього рух по маршруту, а вантажний в цей час з'їжджав і висипав урожай, іноді і до 5 тонн», - розповів заступник директора про найбільш кричущих схемах шахрайства в практиці агрокомпаній, які тепер стали неможливими завдяки впровадженню IT-рішень.

Крім того, за словами Бабія, нові технології допомагають у впровадженні точного землеробства. Для цього використовується система телеметрії - вимірювання за допомогою датчиків, розміщених на техніці компанії. Така технологія допомагає збирати дані з поля і формувати точні шляхові листи, що в рази скорочує перевитрати посівного матеріалу або добрив.

Група компаній Ukrlandfarming була заснована в 2007 р. Земельний банк Ukrlandfarming становить 570 тис. га. Компанія виробляє зерно, м'ясо, сире молоко, шкіру, яйця і яєчні продукти. Ukrlandfarming управляє однією з найпотужніших в Україні мережею сучасних елеваторних комплексів, два з яких є найбільшими в Євразії, загальною потужністю мережі 2,6 млн тонн.