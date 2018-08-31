Coca-Cola купить мережу Costa Сoffee за $5 мільярдів

Гарячі напої - це один з небагатьох сегментів у сфері напоїв, де Coca-Cola не представлена міжнародним брендом.

The Coca-Cola Company домовилася про придбання мережі кав'ярень Costa Сoffee за 3,9 мільярда фунтів стерлінгів (5,07 мільярда доларів).

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-реліз компанії-власника кав'ярень Whitebread.

"Whitebread PLC радий повідомити, що досяг угоди про продаж Costa Limited, одного з лідируючих брендів кав'ярень, The Coca-Cola Company за суму в 3,9 мільярда фунтів стерлінгів (5,07 мільярда доларів)", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що дане рішення було одноголосно підтримано радою директорів Whitebread.

"Costa дає Coca-Cola нові можливості та знання в каві, і наша система може створити можливості для зростання бренду Costa по всьому світу. Гарячі напої - це один з небагатьох сегментів у сфері напоїв, де Coca-Cola не представлена міжнародним брендом. Costa дає нам доступ до цього ринку завдяки своїй сильній платформі", - заявив з цього приводу головний керуючий Coca-Cola Джеймс Квінсі.

Зазначається, що Whitbread придбала Costa в 1995 році за 19 мільйонів фунтів стерлінгів. Тоді мережа кав'ярень, яка сьогодні є однією з найбільших, налічувала лише 39 закладів.