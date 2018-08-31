Бессарабський ринок дозволив розраховуватися криптовалютою

Поки в експериментальному форматі працює одне торгове місце з овочами. На черзі веган стріт-фуд кафе Green 13.

На Бессарабському ринку в Києві відтепер можна розраховуватися криптовалютою. Читайте такожСтало відомо, скільки українців володіють криптовалютою (інфографіка) Про це повідомляє Liga.net. "Новий вид розрахунку введений за допомогою платіжної системи Paytomat, яка підтримує більшість популярних криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum", - йдеться в повідомленні. Поки в експериментальному форматі працює одне торгове місце з овочами. На черзі веган стріт-фуд кафе Green 13. Повідомляється, що керівництво підприємства готове сприяти поширенню оплати криптовалютою на ринку в разі попиту на такий вид розрахунку.

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