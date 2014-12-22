Білорусь через африканську чуму обмежила ввезення свинини із Сумської області

Білорусь через африканську чуму свиней (АЧС) з 20 грудня обмежила ввезення свинини із Сумської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це інформує Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

«Обмеження вводяться на постачання з даного українського регіону живих свиней, сперми кабанів, свинини, зокрема від диких кабанів, і продуктів її переробки, шкіряної, рога-копитної і кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, одержаних від сприйнятливих видів тварин, кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, зокрема з птиці і риби, кормових добавок для кішок і собак, а також готових кормів для кішок і собак, що не пройшли термічну обробку (температура не нижче за плюс 70 градусів, час обробки не менш як 20 хвилин), виготовлених із сировини, що походить із Сумської області, вживаного устаткування для утримання, забою і розбирання свиней», - йдеться у повідомленні департаменту.

Читайте такожУ Сумській області на кордоні з Росією зафіксований перший випадок африканської чуми свинейОдночасно Білорусь вживе заходи з контролю за забезпеченням біологічного захисту великих білоруських свинарських комплексів, а також свинарських ферм і господарств усіх форм власності.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня в Сумській області на кордоні з Росією був зафіксований перший випадок африканської чуми свиней (АЧС).

На території національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» у Середино-Будському районі, за 1,5 кілометра від державного кордону з Російською Федерацією і 4 кілометри від села Стара Гута єгеря знайшли труп дикого кабана. Лабораторні дослідження підтвердили діагноз - африканська чума свиней.