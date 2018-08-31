Виробництво сільгосппродукції з початку року подорожчало на 14%

Зокрема, витрати на виробництво продукції рослинного походження зросли на 12,9%, а тваринного – на 17,1%.

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні 2018 року зросли на 13,9% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 12,9%, а тваринного – на 17,1%.

Згідно з повідомленням, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за січень-липень поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,6%. У липні порівняно з червнем витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження зменшилися на 1%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році порівняно з 2016 зросли на 21,8%.