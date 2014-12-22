Уряд створив робочу групу для перевірки «Укрспирту»

Міністерство аграрної політики і продовольства створило робочу групу для перевірки діяльності державного монополіста на ринку етилового спирту компанії «Укрспирт».

Згідно з повідомленням прес-служби Мінагропроду, для систематизації численних звернень громадян щодо діяльності керівництва «Укрспирту» відомство відкрило «гарячу лінію».

Крім того, в міністерстві повідомили, що згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 12 грудня Мінагропроду доручено вжити невідкладних заходів щодо кадрових змін у Державній продовольчо-зерновий корпорації, «Укрспирті», ПАТ «Аграрний фонд» та державному спеціалізованому відомстві «Аграрний фонд».

Читайте такожВ Україні можуть скасувати держмонополію на виробництво спиртуЯк повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба підозрює голову «Укрспирту» Михайла Лабутіна в розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі 28,2 млн грн. «Укрспирт», у свою чергу, заявляє, що підозри ДФС безпідставні, а держкомпанія веде прозору та ефективну діяльність.

17 грудня у Мінагропроді повідомили про звільнення Лабутіна, однак відповідну офіційну постанову поки не опубліковано.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що «Укрспирт» має бути приватизований у рамках масштабної програми продажу держмайна. Міністерство фінансів пропонує зовсім ліквідувати держмонополіста.