Україна встановила рекорд з експорту гороху

Україна в 2017-2018 МР збільшила експорт гороху на 80% - до рекордних 873,5 тис. тонн. Основними ринками збуту стали Європейський Союз, країни Азії та Близького Сходу, а також Африка.

Українські аграрії в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) експортували 873,5 тис. тонн гороху, що на 80% перевищує обсяг поставок за минулий маркетинговий рік і є рекордним показником, повідомила прес-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

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Прес-служба зазначила, що основними ринками збуту українського гороху були Європейський Союз з часткою в загальній структурі експорту 53%, країни Азії та Близького Сходу з загальною часткою 38%, а також країни Африки, загальна частка яких становила 9%.

При цьому повідомляється, що Індія, яка минулого року була ключовим імпортером українського гороху, цього року не здійснювала закупівель через обмеження на імпорт цієї культури.

Крім того, повідомляється, що в липні 2018-2019 маркетингового року експорт гороху з України становив 47,8 тис. тонн, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році урожай гороху в Україні становив більше 1 млн тонн.