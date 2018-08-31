Кабмін підвищив тарифи на фітосанітарні послуги для аграріїв в середньому на 30%

Рішення прийнято для усунення збитковості бюджетних установ шляхом приведення тарифів до рівня економічно обґрунтованих витрат.

Кабінет міністрів України підвищив тарифи на ряд фітосанітарних послуг, що надаються Державною службою з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів, в середньому на 25-35% залежно від матеріаломісткості послуги.

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Про це повідомляється в постанові Кабміну №676 від 29 серпня, яке було оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

«Залежно від матеріаломісткості послуги, проіндексовані тарифи підвищуються в середньому на 25-35%, що відповідає офіційним тенденціям змін цін за даним видом економічної діяльності», - йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, встановлено тарифи на обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг, лісів, складів та інших місць зберігання, контроль за проведенням обробки та фумігації, огляду посадкового матеріалу і насіння, продуктів харчування, свіжих овочів, фруктів, і т. д.

У пояснювальній записці також зазначається, що рішення прийнято для усунення збитковості бюджетних установ шляхом приведення тарифів на платні послуги з питань карантину рослин до рівня економічно обґрунтованих витрат з урахуванням методик проведення досліджень, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси і послуги.

Крім того, тепер тарифи будуть прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для обліку їх індексації у подальшому.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня президент підписав закон про врегулювання проведення фітосанітарних процедур, який покликаний навести порядок у сфері фітосанітарного контролю, наблизити українське законодавство у сфері карантину рослин до стандартів ЄС і зменшити бюрократичну тяганину.