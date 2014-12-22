Мінагропрод звільнив керівника «Укрспирту» Лабутіна

Міністерство аграрної політики і продовольства відсторонило Михайла Лабутіна від виконання обов'язків генерального директорадержпідприємства «Укрспирт», призначивши виконуючим обов'язки голови компанії Віктора Панкова, який працював до цього заступником гендиректора «Укрспирту».

Відповідний наказ, опублікований на сайті компанії, підписано головою Мінагропроду 18 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба підозрює Лабутіна в розтраті 172,5 млн грн і спробі ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі 28,2 млн грн.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» створено у 2010 році на базі однойменного держконцерну. До його складу входять 76 спиртзаводів. У 2013 році «Укрспирт» збільшив виробництво спирту на 4,3% порівняно з 2012 роком - до 18,2 млн дал.