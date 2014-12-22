Росія вводить обмеження на експорт зерна

Уряд РФ обмежить експорт російського зерна з допомогою введення мит, щоб запобігти різкому зростанню внутрішніх цін на цей товар після того, як ослаблення рубля підштовхнуло експортерів до масового вивезення на експорт.

Рішення прийняли після п'ятивідсоткового зростання цін на пшеницю на внутрішньому ринку за останній тиждень. Вартість бушеля пшениці на торгах Чиказької товарної біржі зросла після заяви російського уряду на 1,8% до $6,43, повідомляє ТАСС.

"Ми підготували пропозиції про введення експортних мит на зерно, та протягом доби вони вам будуть представлені", - повідомив віце-прем'єр Аркадій Дворкович, звертаючись до голови абінету міністрів Дмитра Медведєва на нараді.

"Прийшла пора подумати про введення адміністративних обмежень на експорт (зерна)", - погодився глава уряду. "Підготуйте пропозиції, яким чином це зробити, - звернувся він до Дворковича. - Природно, це має бути коректно, узгоджено з провідними експортерами, рішення повинно мати тимчасовий характер".

Уряд поки не оголосив про розмір запланованих мит, змусивши учасників ринку гадати, чи стануть мита загороджувальними і призведуть до повної зупинки експорту або дозволять експортувати у зменшених обсягах.

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Росія планувала експортувати не менше 30 мільйонів тонн зерна в 2014-15 роках, що дозволило б країні стати третім за обсягами експортером зерна в світі.

Введення експортних мит стане першою обмежувальною мірою на експорт зерна з 2010 року, коли Росія ввела повну заборону на експорт через посуху, спровокувавши різке зростання цін на світових ринках.

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Раніше влада запевняла, що експортне ембарго введено не буде. Однак учасники ринку побоювалися заборони на вивезення російського зерна ще з літа 2014 року, коли почав слабшати рубль. Вартість тонни зерна на Чиказькій біржі станом на 18 грудня становила 265 доларів за тонну, внутрішня ціна на тонну м'якої пшениці третього класу - близько 10 тис рублів. За поточним курсом різниця між експортною і внутрішньою ціною становить 6 тис. рублів або 60%.

Формально ембарго на експорт ще не введено, проте до 20 грудня 2014 року Російські залізниці призупинили навантаження зерновозів на експорт, пояснивши це тим, що вантажоодержувачі не можуть забезпечити вивантаження і приймання вагонів із зерном.