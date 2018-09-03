Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії

На думку фахівців "УкрАгроКонсалт", зростання імпорту "пальми" свідчить про збільшення частки фальсифікату молочної продукції на українському ринку.

Україна в 2017-2018 маркетинговому році (МР, вересень 2017 – червень 2018) збільшила імпорт пальмової олії на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого маркетингового року, до рекордних за останні п'ять років 193,3 тисячі тонн, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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"У поточному 2017/18 сезону (вересень-червень) імпорт пальмової олії залишається максимальним за останні 5 років і становить 193,3 тисячі тонн, що майже на 20% більше порівняно з аналогічним періодом минулого сезону (161,6 тисячі тонн)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в червні 2018 року імпорт пальмової олії в Україну становить 19,7 тисячі тонн, що майже на 18% більше у порівнянні з минулим місяцем і на 23% у порівнянні з червнем минулого року.

У прес-службі повідомили, що в поточному сезоні закупівлі пальмової олії здійснювалися в Індонезії, Малайзії та Гондурасі.

"У поточному сезоні закупівлі пальмової олії в Індонезії незначно скоротилися порівняно з аналогічним періодом минулого року (135,6 тисячі тонн проти 137,8 тисячі тонн), при цьому Малайзія збільшила експорт в напрямку України майже в 2 рази (40,4 тисячі тонн проти 22,5 тисячі тонн). У структурі імпорту Індонезії належить 70% усього обсягу, Малайзії - 21%. Крім того, на частку нового гравця - Гондурасу припадає 6% ринку", - уточнили аналітики.

У повідомленні наголошується, що в Україні пальмова олія, як правило, використовується молочної та кондитерської промисловості. При цьому зростання показників імпорту "пальми" може свідчити про збільшення частки фальсифікату молочної продукції на українському ринку, вважають фахівці.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України схвалила проект закону, яким забороняється використання пальмового масла у виробництві харчових продуктів, молока і молочних продуктів, а також встановлюється адміністративна відповідальність за порушення цієї норми.