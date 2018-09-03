Оборот торгівлі сільгосппродукцією між Україною та ЄС зріс до $4,6 мільярда

При цьому експорт з України знизився на 3,7% - до 3,1 мільярда доларів, а імпорт в Україну збільшився на 30% - до більш ніж 1,5 мільярда доларів.

Оборот торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та ЄС у січні-липні поточного року збільшився на 4,4% порівняно з аналогічним періодом 2017 року і становить 4,6 мільярда доларів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра з питань європейської інтеграції Ольгу Трофімцеву.

"За підсумками січня-липня 2018 року зовнішньоторговельний оборот аграрними товарами між Україною і країнами ЄС збільшився на 4,4% і становить майже 4,6 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому український експорт становить майже 3,1 мільярда доларів, тобто Україна показує позитивний торговий баланс.

"Незважаючи на те, що український аграрний експорт в країни ЄС за сім місяців поточного року зменшився на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, він становить майже 3,1 мільярда доларів. При цьому ЄС залишається другим за важливістю ринком в регіональній структурі нашого експорту продукції АПК з часткою 35,3%, поступаючись лише країнам Азії", - цитує прес-служба Трофімцеву.

За її словами, найбільшими імпортерами української аграрної продукції є Нідерланди з часткою 15,5%, далі йдуть Польща – 14,5%, Італія – 13,8%, Іспанія – 12,9%, Німеччина – 10,6%, Франція – 6,5%, Бельгія – 3,3%, Великобританія – 3%, Угорщина – 2,8%, Португалія – 2,7%, Румунія – 1,8%.

Крім того, за словами заступника міністра, помітно збільшився попит європейських споживачів на ряд українських аграрних і харчових товарів. Так, пташиного м'яса і субпродуктів було експортовано на ринки ЄС майже в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, - на 152,1 мільйона доларів. Також збільшилися обсяги експорту таких товарів: насіння суріпиці або ріпаку – на 73,4 млн доларів, або на 96,7%, пшениці – на 52 мільйони доларів (52%), сої – на 17,2 мільйона доларів (11,6%), інших горіхів – на 17,1 мільйона (80,8%), шкіри зі шкур інших тварин – 13,6 мільйона доларів (на 56%), овочів бобових сушених – на 10,8 мільйона (у 3 рази), кондитерських виробів з цукру – на 10,8 мільйона (78,9%), плодів і горіхів сирих або варених, морожених – на 9,9 мільйона доларів (на 38,9%), соків – майже на 9,2 мільйона (на 51,3%), шоколаду та інших продуктів з вмістом какао – на 9,1 мільйона (на 69,6%).

"Що стосується імпорту в Україну товарів з ЄС, то він збільшився майже на 30% і становить трохи більше 1,5 мільярда доларів. Ключовими товарами нашого імпорту стали: продукти для годування тварин, шоколад та продукти з какао-бобів, тютюн і вироби з нього, насіння олійних культур, м'ясо і субпродукти та інші харчові товари", - сказала Трофімцева.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна поставила до ЄС агропродовольчої продукції на 5,8 мільярда доларів, перевищивши рекордні показники експорту в цей регіон докризових 2012 і 2013 років у 5 мільярдів доларів і досягнувши найвищого за час незалежності показника.

Європейський Союз у 2017 році імпортував сільгосппродукції до України на 2,27 мільярда доларів.