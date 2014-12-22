На Сумщині у шести районах введено карантин через африканську чуму свиней

У Сумській області у зв’язку з виявленим на минулому тижні поблизу села Стара Гута Середино-Будського району трупа дикого кабана, ураженого африканською чумою свиней (АЧС), введено карантин у 6-ти з 18-ти районів області.

Як повідомив УНІАН начальник облуправління забезпечення протиепізоотичної роботи Держветфітослужби України Мар’ян Троцький, головне завдання, що стоїть перед усіма службами – не допустити проникнення АЧС у приватний сектор, а також не дати поширитись епідемії серед диких тварин.

За його інформацією, в Середино-Будському, Шосткінському, Ямпільському, Кролевецькому, Конотопському та Роменському районах, що віднесені до зони нагляду, аби не допустити поширення небезпечного вірусу введена заборона на торгівлю живими свинями, а також м’ясом свиней, забитих в домашніх умовах. Крім того, в межах цих районів не дозволяється переміщення живих тварин.

«Згідно із статистичними даними, у районах зони нагляду нараховується понад 50 тисяч свиней у приватних господарствах та агрофірмах. Але перше, що потрібно зробити, – провести депопуляцію диких кабанів. Наразі у лісах зазначених районів їх налічується близько тисячі. Утім, ця цифра може бути набагато більшою. Загони мисливців упродовж місяця відстрілюватимуть кабанів, туші яких затим спалюватимуться у спеціальних ямах», - йдеться у повідомленні.

Фахівці ветслужби відзначають, що змушені вдаватися до радикальних дій, оскільки досі не існує вакцини або ліків від АЧС.

«Зупиняти вірус дуже важко, коли він потрапляє в стадо. Епідемія ширитиметься у геометричній прогресії», - йдеться у повідомленні.

У разі ефективного виконання всіх заходів, обмеження можуть бути зняті через 30 днів.

Як повідомляв УНІАН, з 20 грудня Білорусь через африканську чуму свиней обмежила ввезення свинини із Сумської області.

14 грудня в Сумській області на кордоні з Росією був зафіксований перший випадок африканської чуми свиней.