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Рада скасувала держрегулювання цукрової галузі

12:20, 04 вересня 2018
Агро
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Ілюстрація REUTERS

Верховна Рада України у повторному другому читанні прийняла законопроект, яким скасовуються мінімальні ціни на реалізацію цукрових буряків і встановлені квоти на її виробництво.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру" проголосували 263 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Цей документ визнає недійсними норми Закону "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", якими обмежуються поставки цукру на внутрішній ринок і встановлюються мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк.

Заступник голови Комітету з питань аграрної політики Григорій Заболотний, представляючи законопроект, пояснив: "Встановлена мінімальна ціна до 1 вересня на реалізацію цукрових буряків була 11,2 гривні, а сьогодні реалізаційна ціна на ринку 10,5 гривні. Тобто виробники не можуть реалізовувати продукцію, так як є постанова Кабміну, яка забороняє продавати за нижчою ціною. Це нонсенс".

Також Заболотний зазначив, що в цій редакції документа Комітет відхилив поправку щодо нульового мита на обладнання для виробництва цукрових буряків, оскільки вона викликала незгоду багатьох депутатів.

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Теги: #цукор#ціни на цукор