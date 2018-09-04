В Україні до кінця року подорожчає молочка - експерт

При цьому ціна на сире молоко зросте як мінімум на гривню.

До кінця 2018 року продукти молочної переробки можуть подорожчати на 10-15% через сезонне зниження виробництва сирого молока, повідомив аналітик Аналітичного агентства "Інфагро" Максим Фастеев в ході конференції Американської торгової палати, на якій було представлено дослідження про перспективи розвитку харчової промисловості України.

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"Ціна на сире молоко скаче щороку. Тому вже з 15 серпня, 1 вересня ціна на молоко була підвищена на 60 копійок. Ще прогнозується, що як мінімум на гривню вона зросте до кінця року. Тому однозначно виробники і переробники будуть змушені піднімати ціни поступово. Ще влітку були акції, вони закінчуються, тобто це також накладається на ціну товару. Відповідно, відсотків на 10-15% зросте ціна готової продукції", - сказав експерт.

За його словами, подорожчання сирого молока пов'язано в першу чергу з сезонністю виробництва цього продукту – взимку його виробляється менше, ніж влітку. Також Фастеев зазначив, що подорожчання торкнеться всіх товарних позицій.

Як повідомляв УНІАН, виробництво молока в Україні у 2017 році збільшилася на 2% - до 950 тисяч тонн.