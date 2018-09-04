В Україні виробництво цукру залишиться на колишньому рівні, незважаючи на скорочення числа заводів - експерт

Падіння курсу гривні зменшило собівартість українського цукру в доларах, що надало йому додаткової переваги на міжнародних ринках.

Виробництво цукру в поточному маркетинговому року, який почався 1 вересня (МР, вересень 2018 – серпень 2019) очікується на рівні трохи менше 2 мільйонів тонн, незважаючи на скорочення кількості працюючих заводів, повідомляє прес-служба компанії Pro-Consulting з посиланням на слова аналітика компанії Анастасію Скибчук.

Читайте такожРада скасувала держрегулювання цукрової галузі

"Поточного року виробництво залишиться на тому ж рівні, незважаючи на скорочення кількості працюючих заводів. Про плани на цей сезон заявило 42 підприємства, проти 46 у минулому сезоні. Ми очікуємо трохи менше 2 мільйонів тонн виробленого цукру в цьому році", - цитує прес-служба слова експерта.

Крім того, повідомляється, що з-за падіння курсу гривні собівартість української солодкої продукції у доларах США стала менше, що дало їй додаткову перевагу на міжнародних ринках. Так, за перші три квартали поточного року поставки української солодкої продукції збільшилися на 51% порівняно з аналогічним періодом 2016 року і склали 316 мільйонів тонн.

Найбільші обсяги експорту української цукрової продукції припали на ринки Шрі-Ланки (6,7%), Лівії (6,1%), Туреччини (5,5%), Кот-дівуара (5,2%), а також Азербайджану, при цьому на даному ринку немає вираженого лідера за обсягами експорту, оскільки частки продажів між країнами розподіляються рівномірно, зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році українські аграрії виробили 2 мільйони тонн цукру.

Україна за 2017 календарний рік експортувала 598,7 тисячі тонн цукру на суму 279,9 мільйона доларів, що на 29% більше, ніж роком раніше (465,6 тисячі тонн).