В Україні до кінця року відчутно подорожчає хліб
До кінця року вартість хліба підскочить на 10% - приблизно на півтори гривні.
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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Укрхлібпром.
Одна з головних причин здорожчання - дефіцит пшениці 2-го і 3-го сортів, яку використовують для виробництва борошна. Посуха на початку літа та надмірна кількість вологи у липні негативно вплинули на якість зерна. Окрім того, вартість хліба зросте через підвищення цін на газ і зарплат пекарів.
2017-го хліб у середньому подорожчав на 20%.
Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-червні 2018 року становило 468 тисяч тонн, що на 9,8% менше, ніж за аналогічний період 2017 року, повідомила Державна служба статистики України.
За даними Держстату, в червні хліб і хлібопродукти подорожчали на 8,8%.