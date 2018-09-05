В Україні до кінця року відчутно подорожчає хліб

Причин підвищення цін називають кілька - це і дефіцит пшениці через посуху, і подорожчання газу, і зростання зарплат пекарів через інфляцію.

До кінця року вартість хліба підскочить на 10% - приблизно на півтори гривні.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Укрхлібпром.

Одна з головних причин здорожчання - дефіцит пшениці 2-го і 3-го сортів, яку використовують для виробництва борошна. Посуха на початку літа та надмірна кількість вологи у липні негативно вплинули на якість зерна. Окрім того, вартість хліба зросте через підвищення цін на газ і зарплат пекарів.

2017-го хліб у середньому подорожчав на 20%.

Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-червні 2018 року становило 468 тисяч тонн, що на 9,8% менше, ніж за аналогічний період 2017 року, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в червні хліб і хлібопродукти подорожчали на 8,8%.