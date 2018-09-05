Українські аграрії експортували 6 мільйонів тонн зернових

Експорт пшениці з початку 2018-2019 МР становить 3,1 мільйона тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 – червень 2019) за станом на 5 вересня експортували 5,8 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 3,1 мільйона тонн, ячменю – 1,3 мільйона тонн, кукурудзи – 1,2 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 28,7 тисячі тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МГ аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.