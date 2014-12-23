Фінансування Мінагропроду можуть скоротити в 2,5 разу (уточнена)

Кабінет міністрів України пропонує виділити на фінансування Міністерства аграрної політики і продовольства в 2015 році 3,092 млрд грн, що в 2,5 раза менше, ніж у 2014 році.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту «Про Державний бюджет на 2015 рік», опублікованого на сайті Верховної Ради.

Зокрема, видатки на утримання апарату міністерства уряд пропонує скоротити майже в 11 разів порівняно з поточним роком – до 319,4 млн. грн. З них на фонд заробітної плати планується виділити 38,6 млн. грн проти 53,9 млн. грн, передбачених бюджетом на 2014 рік.

До розрахованої урядом суми видатків на діяльність Мінагропроду також закладено 100 млн. грн на фінансування Аграрного фонду, що відповідає видаткам на цей напрям у 2014 році. На виділення кредитів за програмою «Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб сільгоспвиробників» з бюджету планується, як і в 2014 році, виділити 1,4 млрд грн.

У проекті бюджету на 2015 рік також передбачено виділення 54 млн. грн на збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» з метою закупівлі нею технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх у фінансовий лізинг.

На фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу в 2015 році уряд пропонує виділити з бюджету 3,8 млн. грн, на надання кредитів фермерським господарствам – 25,6 млн. грн.

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Водночас, Кабмін виключив з проекту бюджету такі статті видатків як державна підтримка розвитку хмелярства, овочівництва, садівництва і виноградарства, створення оптових ринків сільгосппродукції, галузі тваринництва. Виключено фінансування проведення державних виставкових заходів в аграрній сфері, істотно скорочено видатки на підготовку кадрів у АПК.

Уряд також пропонує скоротити видатки на утримання Державної ветеринарної та фітосанітарної служби в 2015 році в 2,8 раза – до 711,4 млн. грн, на Державне агентство рибного господарства – на 26,9%, до 117,9 млн. грн, на Державне агентство лісових ресурсів – на 11,7%, до 457,6 млн. грн. Видатки на Державну інспекцію сільського господарства, яка перебуває в стані ліквідації, Кабмін пропонує зменшити в 3,6 раза - до 56,8 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет України на 2015 рік з доходами в 475,240 млрд грн, видатками в 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.