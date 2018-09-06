У Криму продають прострочені цукерки Roshen (фото)

Карамель "Полуниця з вершками" була нібито поставлено до Криму в травні поточного року.

У магазинах Криму продаються цукерки ТМ Roshen з вичерпаним терміном придатності.

Про це повідомили мешканці кримської Ялти, передає LIGA.net. Видання опублікувало фото, зроблене в одній з торгових мереж.

Зокрема, у мережі виявлено цукерки "Полуниця з вершками", нібито поставлені в травні 2018 року.

На упаковці зазначено, що цукерки зроблені на Липецької фабриці в Росії. При цьому Липецька фабрика не функціонує з червня минулого року. Редакція очікує коментар корпорації.

У кондитерській корпорації Roshen відреагували на інформацію про наявність в торгових мережах окупованого Криму карамелі однойменного бренду. "Корпорація не володіє достовірною інформацією про походження цукерок на фото, остання партія карамелі Полуниця з вершками була випущена в першому кварталі 2017 року. З тих пір карамель Полуниця з вершками не виробляється", - повідомили в прес-службі корпорації.

У компанії стверджують, що вже тривалий час Корпорація Roshen не має ніяких торгових зв'язків з Кримом, а з квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинено виробництво.

"Ми допускаємо, що на території Кримського півострова реалізується продукція Липецької фабрики, виготовлена ​​на початку 2017 року, до зупинки виробництва", - повідомили в корпорації.

За даними Roshen, з останньої виготовленої партії карамелі Полуниця з вершками до Криму могло потрапити близько 10 тонн цих цукерок. "Термін придатності такої продукції закінчився навесні 2018. Жодна з фабрик Рошен не виробляє продукцію з російськими етикетками", - стверджують в корпорації.

Як повідомляв УНІАН, Roshen відсудив права на ще один відомий торт. Суд задовольнив позов компанії до "Київхлібу" по торту "Казковий ключик".