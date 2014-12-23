Кабмін пропонує не обкладати ПДВ експорт зерна до 1 січня 2018 року

Кабінет міністрів України, в рамках проведення податкової реформи, пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу України і звільнити, аж до 31 грудня 2017 року, операції з експорту зерна від обкладання податком на додану вартість (ПДВ).

Про це йдеться в урядовому законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) №1578, опублікованому на веб-порталі парламенту.

«Продовжити до 31 грудня 2017 року включно дію норм про звільнення від оподаткування ПДВ операцій з поставок на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових і технічних культур, за винятком сільськогосподарських підприємств-виробників», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Водночас уряду, згідно з пояснювальною запискою, необхідно до 1 квітня 2015 року повернутися до розгляду питання про оподаткування експорту зернових з урахуванням результатів тестування системи електронного адміністрування ПДВ, яка буде запроваджена з 1 січня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1999 року. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумулювання сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.

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Водночас, у середині серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що існуюча модель оподаткування агропідприємств, а також система надання їм дотацій мають бути змінені. У цьому зв'язку Кабінет міністрів у рамках проведення податкової реформи запропонував перевести на загальну систему оподаткування, у тому числі обкладання податком на додану вартість, агропідприємства, річний оборот яких становить понад 20 млн грн і земельний банк яких налічує понад 3 тис. га земель сільгосппризначення. Такі підприємства становлять не більше 10% від загальної кількості агропідприємств.