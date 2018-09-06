Експерти прогнозують в Україні рекордний урожай кукурудзи

На думку експертів, урожай кукурудзи в Україні може вирости до рекордних 30 мільйонів тонн при 64 мільйони тонн загального врожаю зернових.

Урожай кукурудзи в Україні в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2018 – серпень 2019) може скласти близько 30 мільйонів тонн і стати рекордним, а також перекрити низькі показники врожаю ранніх зернових, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

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"Враховуючи перші результати збору цієї культури і коментарі агровиробників, є всі підстави вважати, що кукурудзи в Україні цього року буде зібрано близько 30 мільйонів тонн, і цей показник може стати найвищим за всю історію України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами аналітика аграрних ринків асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Петра Лахая, загальний урожай зернових в поточному маркетинговому році може скласти 64 мільйонів тонн.

"Прогнозований високий валовий збір кукурудзи перекриє низькі показники збору культур ранньої групи і в кінцевому рахунку українськими аграріями за нашими прогнозами, буде зібрано близько 64 мільйонів тонн зернових і зернобобових в поточному сезоні. А це, враховуючи високі ціни на світовому ринку, може дозволити українським аграріям досягти високих фінансових показників", - цитує прес-служба слова експерта.

Так, за прогнозами аналітиків асоціації, валовий збір зернових у цьому сезоні за попередніми підрахунками перевищить показники минулого року на 2 мільйони тонн.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю кукурудзи в 2018 році на 1 мільйон тонн порівняно з липневим прогнозом – до 31 мільйона тонн.

Урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 мільйона тонн з площі 14,6 мільйона га. зокрема, кукурудзи було зібрано 24,1 мільйона тонн.