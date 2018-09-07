«В Україні корову можуть занести у Червону книгу» - експерт про скорочення експорту яловичини з України

Заступник директора Укрлендфармінг Ірина Новікова вважає, що крім скорочення поголів'я великої рогатої худоби, другим найважливішим фактором зниження експорту є переорієнтація світових ринків на імпорт великої рогатої худоби в живій вазі.

Падіння експорту яловичини з України за сім місяців поточного року в два рази пов'язано з катастрофічним скороченням поголів'я великої рогатої худоби і переорієнтацією світових ринків на імпорт великої рогатої худоби в живій вазі, повідомила заступник генерального директора з загальних питань групи компаній «Укрлендфармінг» Ірина Новікова.

«Масове вивезення худоби викликало дефіцит великої рогатої худоби у багатьох регіонах України. У даних умовах зростає собівартість і відповідно ціна на м'ясо яловичини», - сказала Новикова.

При цьому, за її словами, імпортери цієї продукції мають більш вигідні пропозиції за ціною з інших країн, таких як Бразилія, Аргентина, Білорусь, і тому зменшують імпорт м'яса від українських виробників.

«На жаль, Україна перестає бути одним із лідерів з експорту охолодженого і замороженого м'яса яловичини в світі. Досить згадати 1980-ті роки, коли в Україні налічувалося понад 27 млн голів ВРХ. Сьогодні ж цифри менше в 10 разів, і це вже дуже реальне майбутнє, коли корову занесуть до Червоної книги України», - підкреслила Новікова.

Крім того, на скорочення експорту значно вплинула переорієнтація світових ринків на імпорт великої рогатої худоби в живій вазі, зазначила заступник директора.

У підсумку, проблеми з експортом не обійшли і підприємства м'ясопереробки групи компаній «Укрлендфармінг».

«У минулому році було експортовано 2,3 тонн м'яса яловичини, до кінця 2018 року обсяг експорту не перевищує 1,5 тонн», - повідомила Новікова.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної фіскальної служби, у 2017 році Україна експортувала 41,8 тис. тонн яловичини. При цьому, експорт мороженої яловичини склав 29,5 тис. тонн, а свіжої та охолодженої - 12,3 тис. тонн.

За сім місяців 2017 року Україна експортувала 16,9 тис. тонн свіжої та охолодженої яловичини.