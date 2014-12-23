Держмонополію на виробництво спирту можуть скасувати з 2020 року

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді скасувати державну монополію на виробництво етилового спирту з 1 січня 2020 року.

Відповідна пропозиція закріплена урядовим законопроектом про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (№ 1567), зареєстрованим 22 грудня.

Згідно з документом, з 2020 року право на виробництво спирту зможуть одержати всі суб'єкти господарювання незалежно від форми власності за умови наявності ліцензії.

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Як повідомляв УНІАН, на даний час державним монополістом на ринку етилового спирту є компанія «Укрспирт», створена в 2010 році на базі одноіменного держконцерну.

До його складу входять 76 спиртзаводів. У 2013 році «Укрспирт» збільшив виробництво спирту на 4,3% порівняно з 2012 роком – до 18,2 млн. дав.

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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше виступав за приватизацію «Укрспирту». Міністерство фінансів і зовсім пропонує ліквідувати держмонополіста.