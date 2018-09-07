Програму підтримки фермерства продовжать на наступний рік - Кабмін

За словами Гройсмана, його метою є створення реального механізму підтримки українського фермерства та зростання кількості фермерів по всій країні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв продовжити виплати за програмою підтримки фермерів до кінця року, а також продовжити програму на наступний рік з метою збільшення в рази кількості фермерських господарств в Україні.

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Про це він повідомив в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Через такі програми ми не тільки повинні віддати те, що заплановано на цей рік, а й в наступному році ці програми повинні діяти, люди повинні знати впевнено і планувати на кілька років вперед, три-п'ять років, свої інвестиції", - сказав Гройсман.

За словами Гройсмана, його метою є створення реального механізму підтримки українського фермерства та зростання кількості фермерів по всій країні.

"Не великих латифундій, не великих агрохолдингів, а реально тієї праці, яка буде екологічно чистою, яка є конкурентною, яка буде наповнювати внутрішній ринок", - підкреслив прем'єр.

Крім того, Гройсман додав, що кошти, які передаються за програмою децентралізації, в сумі дають ідеальні умови для підвищення продуктивності праці в селах, застосування нових технологій і виробництва українського продукту не тільки для внутрішнього, але і для зовнішнього ринку.