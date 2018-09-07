Україна скоротила експорт молочної продукції на чверть

При цьому експорт масла збільшився на 8,3%, а експорт сиру - на 21,8%.

Україна в серпні 2018 року скоротила експорт молока до 23,4 мільйона доларів, що майже на чверть (23%) менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Асоціації виробників молока.

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"Показники експорту молочних продуктів в серпні показали незначне зростання у порівнянні з липнем. Сумарний експорт становив 23,4 мільйона доларів, що на 2,04% більше, ніж у липні, але практично на 23% менше, ніж у серпні минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, експорт молока та вершків у серпні становив 2 тисячі тонн на загальну суму 1,4 мільйона доларів. Основними ринками збуту стали Молдова, Білорусь, Бельгія, Польща, які сумарно забезпечили 70% всіх постачань.

Разом з тим імпорт цієї групи продуктів за підсумками серпня показав подвійний приріст і становить 187 тонн на суму 227 тисяч доларів. Основним експортером молока і вершків в Україну стала Німеччина.

Найбільше скорочення продажів у серпні порівняно з аналогічним торішнім періодом було молока і вершків згущеним – на 13,7%, або 4,3 тисячі тонн на 6,9 мільйона доларів. Найбільше "згущенки" було поставлено до Бангладеш (1,2 мільйона тонн) і Казахстану (1 мільйон тонн).

Продажу кисломолочної продукції скоротилися на 10,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становить 481 тонну на загальну суму 838 тисяч доларів. Найбільше цієї групи продуктів імпортувала Молдавія (176 тисяч доларів) і Грузія (107 тисяч доларів).

Також на 6,8% скоротився експорт сироватки – до 2,2 тисячі тонн на суму 1,6 тисячі доларів. Найбільшим її імпортером залишився Китай (742 тисяч тонн).

При цьому, експерти зазначають зростання експорту масла на 8,29% - до 2,2 тисячі тонн на загальну вартість 9,6 мільйона доларів. Практично вся продукція цієї групи поставлялася в Нідерланди (2,1 мільйона доларів).

Крім того, експорт сиру в серпні порівняно з серпнем минулого року збільшився на 21,8% - до 833 тонн на суму 3 мільйони доларів. В основному український сир імпортували Казахстан (1,3 мільйона доларів), Молдавія (817 тисяч доларів) і Єгипет (488 тисяч доларів)

Як повідомляв УНІАН, у 2017 українські виробники збільшили експорт молочної продукції на 82,4% в порівнянні з 2016 роком.

За даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні у 2017 році становить 950 тисяч тонн, що на 2% більше, ніж в 2016 році. Українські підприємства в 2017 році скоротили виробництво молоковмісних продуктів на 1,4% порівняно з 2016 роком – до 141 тисячі тонн.